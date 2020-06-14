رياضة | تركي آل الشيخ: لن أدخل في مهاترات.. وحبي لمصر وقيادتها وشعبها لا نقاش فيه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ: لن أدخل في مهاترات.. وحبي لمصر وقيادتها وشعبها لا نقاش فيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني على التصريحات التي أطلقها محمد عثمان المستشار القانوني السابق للنادي الأهلي عبر قناة النادي.
وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "فيسبوك" :"لن أدخل في مهاترات ... خلاصت القول ... فيه قضاء مصري عادل ... يضع النقاط على الحروف".
وأضاف الرئيس الشرقي السابق للنادي الأهلي :"وفي الأخر الباب ده اتقفل تماما ... وفي أنتظار رد القضاء والجهات المعنيه المحترمه ... وحبي ل مصر وقيادتها وشعبها المحترم لانقاش فيه".
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قال محمد عثمان المستشار القانوني السابق للأهلي أن النادي الأحمر لم يخالف القانون وأنه أخطر وزارة الشباب والرياضة قبل قبل تبرعات المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية والرئيس الشرفي السابق للنادي.
وأضاف في تصريحات لقناة الأهلي أن النادي حصل على حكم قضائي ببراءة رئيس مجلس إدارة الأهلي في هذا الملف ومن ثم باتت التبرعات قانونية.
وقال التبرعات عبارة عن جزء فلوس "كاش" وجزء شيكات وجزء تحويل على رصيد مجلة النادي.
وتابع بأن الأموال كانت مكافأة للاعبين بعد الفوز بالدوري وإن هذا المبلغ لم يدخل خزينة النادي وتم منحه للاعبين بشكل مباشر ومن ثم لا يعد ضمن التبرعات الرسمية.
وشدد على أن لجنة تابعة لنيابة الأموال العامة فحصت هذا الأمر واستدعت الثلاثي وليد أزارو وعلي معلول وأحمد فتحي للتأكد من حصولهم على المقابل المادي بعد بلاغات تم تقديمها بأنهم لم يحصلوا على الفلوس وأقروا بتقاضيها.