رياضة | محمد إبراهيم : أنا أبن الزمالك وهذا ما تعلمته من حسام حسن

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد إبراهيم : أنا أبن الزمالك وهذا ما تعلمته من حسام حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة عن بدايته مع كرة القدم حتي وصوله للقلعة البيضاء ولعبه لسنوات.

وكشف محمد إبراهيم، نجم الزمالك السابق ولاعب مصر للمقاصة الحالي، عن بداية مشوارة في ملاعب كرة القدم ومشوار انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك.

وقال محمد إبراهيم في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، إنه بدأ مشواره الكروي في مدرسة للموهوبين وأنضم لنادي الزمالك قادمًا من نادي كروم جناكليس.

وأكد محمد إبراهيم أن حسام حسن، مدرب الزمالك سابقًا، أعطاه الثقة اللازمة ودعمه في فترات طويلة بالإضافة إلى تعليمه كيفية عدم الخوف من أي منافس.