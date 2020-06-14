رياضة | ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباريات اليوم من بطولة الدوري الألماني الممتاز تسجيل العديد من الأهداف حيث فاز نادي بايرن ميونيخ علي حساب نظيره نادي بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة هدف مقابل هدف بينما فاز نادي بوروسيا دورتموند بنتيجة هدف مقابل لاشئ أمام نظيره نادي فورتونا دوسلدورف. وتلقي نادي بادربون خسارة كبيرة علي ارضه أمام نظيره نادي فيردر بريمن بنتيجة 5 / 1 وفاز نادي اينتراخت فرانكفورت بنتيجة 4 / 1 أمام نادي هيرتا برلين. ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الألماني الممتاز بعد انتهاء 32 جولة: روبرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونخ - 30 هدف) تيمو فيرنر (لايبزيج - 25 هدف) جادون سانشو (بروسيا دورتموند - 17 هدف) روبن هيتيننجلز (فورتونا دوسلدورف - 14 هدف) Advertisements فوتر فجورست (فولفسبورج - 14 هدف) جون كوردوبا (كولن - 13 هدف) سباستيان أندرسون (يونيون برلين - 12 هدف) روبن كوايسون (ماينز - 12 هدف) سيرجي جنابري (بايرن ميونخ - 12 هدف) نايديرليشينير (أوجسبورج - 11 هدف) ماركو رويس (بروسيا دورتموند - 11 هدف)

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