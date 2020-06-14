رياضة | عثمان: إعارات خماسي الأهلي إلى السعودية لا تدخل ضمن تبرعات تركي آل الشيخ

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عثمان: إعارات خماسي الأهلي إلى السعودية لا تدخل ضمن تبرعات تركي آل الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد محمد عثمان المستشار القانوني السابق للأهلي على أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية والرئيس الشرفي السابق للنادي دفع المقابل المادي لإعارة اللاعبين الخمسة الذين انتقلوا للدوري السعودي في يناير 2018.
وأضاف في تصريحات لقناة الأهلي أن الخماسي هم عماد متعب وأحمد الشيخ وحسين السيد وعمرو بركات وصالح جمعة تم إعارتهم إلى أندية سعودية.
وقال إن تركي هو من دفع مقابل هذه الاعارات كونه رئيس شرفي للأهلي ورئيس هيئة الرياضة السعودية وقتها.
وشدد على أن هذا المبلغ لا يدخل ضمن تبرعات الرجل للأهلي.