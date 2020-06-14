رياضة | عثمان: إعارات خماسي الأهلي إلى السعودية لا تدخل ضمن تبرعات تركي آل الشيخ

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عثمان: إعارات خماسي الأهلي إلى السعودية لا تدخل ضمن تبرعات تركي آل الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد عثمان المستشار القانوني السابق للأهلي على أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية والرئيس الشرفي السابق للنادي دفع المقابل المادي لإعارة اللاعبين الخمسة الذين انتقلوا للدوري السعودي في يناير 2018.

وأضاف في تصريحات لقناة الأهلي أن الخماسي هم عماد متعب وأحمد الشيخ وحسين السيد وعمرو بركات وصالح جمعة تم إعارتهم إلى أندية سعودية.

وقال إن تركي هو من دفع مقابل هذه الاعارات كونه رئيس شرفي للأهلي ورئيس هيئة الرياضة السعودية وقتها.

وشدد على أن هذا المبلغ لا يدخل ضمن تبرعات الرجل للأهلي.