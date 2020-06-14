رياضة | محمد عثمان: مكافأت تركي آل الشيخ للاعبي الأهلي لم تدخل خزينة النادي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد عثمان: مكافأت تركي آل الشيخ للاعبي الأهلي لم تدخل خزينة النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال محمد عثمان المستشار القانوني السابق للأهلي أن النادي الأحمر لم يخالف القانون وأنه أخطر وزارة الشباب والرياضة قبل قبل تبرعات المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية والرئيس الشرفي السابق للنادي.
وأضاف في تصريحات لقناة الأهلي أن النادي حصل على حكم قضائي ببراءة رئيس مجلس إدارة الأهلي في هذا الملف ومن ثم باتت التبرعات قانونية.
وقال التبرعات عبارة عن جزء فلوس "كاش" وجزء شيكات وجزء تحويل على رصيد مجلة النادي.
وتابع بأن الأموال كانت مكافأة للاعبين بعد الفوز بالدوري وإن هذا المبلغ لم يدخل خزينة النادي وتم منحه للاعبين بشكل مباشر ومن ثم لا يعد ضمن التبرعات الرسمية.
وشدد على أن لجنة تابعة لنيابة الأموال العامة فحصت هذا الأمر واستدعت الثلاثي وليد أزارو وعلي معلول وأحمد فتحي للتأكد من حصولهم على المقابل المادي بعد بلاغات تم تقديمها بأنهم لم يحصلوا على الفلوس وأقروا بتقاضيها.