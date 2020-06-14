رياضة | محمد عثمان: مكافأت تركي آل الشيخ للاعبي الأهلي لم تدخل خزينة النادي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد عثمان: مكافأت تركي آل الشيخ للاعبي الأهلي لم تدخل خزينة النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد عثمان المستشار القانوني السابق للأهلي أن النادي الأحمر لم يخالف القانون وأنه أخطر وزارة الشباب والرياضة قبل قبل تبرعات المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية والرئيس الشرفي السابق للنادي.

وأضاف في تصريحات لقناة الأهلي أن النادي حصل على حكم قضائي ببراءة رئيس مجلس إدارة الأهلي في هذا الملف ومن ثم باتت التبرعات قانونية.

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وقال التبرعات عبارة عن جزء فلوس "كاش" وجزء شيكات وجزء تحويل على رصيد مجلة النادي.

وتابع بأن الأموال كانت مكافأة للاعبين بعد الفوز بالدوري وإن هذا المبلغ لم يدخل خزينة النادي وتم منحه للاعبين بشكل مباشر ومن ثم لا يعد ضمن التبرعات الرسمية.

وشدد على أن لجنة تابعة لنيابة الأموال العامة فحصت هذا الأمر واستدعت الثلاثي وليد أزارو وعلي معلول وأحمد فتحي للتأكد من حصولهم على المقابل المادي بعد بلاغات تم تقديمها بأنهم لم يحصلوا على الفلوس وأقروا بتقاضيها.