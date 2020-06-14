رياضة | برشلونة يخطط لضم توماس بارتي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يخطط لضم توماس بارتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية غانية أن برشلونة يرغب في التعاقد مع الغاني توماس بارتي نجم خط وسط منتخب غانا وأتليتكو مدريد الإسباني.
وأكد موقع غانا سوكر أن إدارة النادي الكتالوني ترغب في دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم الغاني مع الروخيبلانكوس والتي تبلغ 50 مليون يورو.
وأشار الموقع الغاني إلى أن بارتي يعد من أفضل اللاعبين في مركزه على مستوى العالم خاصة بعد الآداء الذي قدمه في الموسم الحالي مع الروخيبلانكوس.
وأوضح الموقع الغاني أن تحركات برشلونة جاءت بناء على طلب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني للفريق الذي يسعى لتدعيم خط وسط الفريق الكتالوني بالتعاقد مع بارتي.
ولم تقم أي صحيفة إسبانية بتأكيد هذا الخبر، حيث يعتبر الموقع الغاني هو الناقل الوحيد والحصري لهذا الخبر.