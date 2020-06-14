رياضة | المقاولون العرب يرد على أنباء التعاقد مع حسام عاشور

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر المقاولون العرب يرد على أنباء التعاقد مع حسام عاشور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد نادي المقاولون العرب على الأنباء المنتشرة حول التعاقد مع حسام علشور لاعب وسط النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى دخول المقاولون العرب في مفاوضات مع حسام عاشور لضمه في الصيف المقبل.

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ونفى نادي المقاولون العرب كل الأنباء المنتشرة حول دخول النادي في أي مفاوضات مع حسام عاشور لضمه في نهاية الموسم الجاري.

وأكد المقاولون العرب أنه على الرغم من قيمة عاشور الفنية ولكنه ليس ضمن اهتمامات النادي نهائيا في الميركاتو الصيفي وأنه يملك لاعبين آخرين مميزين في هذا المركز.

يذكر أن حسام عاشور كان قد أكد أنه يملك العديد من العروض من السعودية والإمارات والبرتغال لضمه ولكنه سيحسم مصيره بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة.