رياضة | مفاجأة.. ليفربول يرصد مبلغ ضخم لخطف ثنائي ولفرهامبتون

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ليفربول يرصد مبلغ ضخم لخطف ثنائي ولفرهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي ليفربول الإنجليزي في التعاقد مع ثنائي نظيره نادي ولفرهامبتون خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادي ليفربول يريد ضم كل من آداما تراوري وروبن تيفيز نجمي نادي ولفرهامبتون في الصيف القادم.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول هو من طالب إدارة النادي بالتعاقد مع الثنائي تراوري وتيفيز لتدعيم الفريق في الموسم المقبل.

وكشفت الصحيفة أن نادي ليفربول رصد مبلغ 110 مليون جنية إسترليني لتقديمهم إلى نادي ولفرهامبتون لضم تيفيز وتراوري بالميركاتو الصيفي.

ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة من أصل 29 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.