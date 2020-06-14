رياضة | كارتيرون يوجه رسالة لمجلس إدارة الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يوجه رسالة لمجلس إدارة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على توجيه الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور بعد تجديد عقده مع الأبيض لمدة موسم إضافي.

وقال كارتيرون في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك: " اشكر مجلس الزمالك على المساندة في الفترة الماضية وسعيد وفخور باستمرار التواجد لمدة موسم جديد ".

Advertisements

واضاف : "لدي رغبة وطموح في حصد القاب كثيرة بعد بطولتي السوبر الافريقي والمصري ولدي رغبة في تحقيق المزيد مع دعم الجميع".

وتابع: " أعد الجماهير ببذل اقصي مجهود وتحقيق كل البطولات خصوصا انه لدي افضل الاعبين واتمني ان نكمل ما بداناه بشكل مميز قبل التوقف بسبب كورونا".

وقد أعلن نادي الزمالك عن تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم إضافي،بعد نجاحه في قيادة الفريق للفوز ببطولتي السوبر الافريقي والمصري والصعود إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا