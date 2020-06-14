رياضة | نجم آرسنال يطالب زملائه بالمشاركة في مكافحة العنصرية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم آرسنال يطالب زملائه بالمشاركة في مكافحة العنصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الألماني لينو حارس مرمي نادي آرسنال الإنجليزي، زملائه في الفريق اللندني بالمشاركة في مكافحة العنصرية، وذلك في بعد وفاة الأميركي جورج فلويد خلال اعتقال الشرطة له في مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا في الشهر الماضي.

وتوفي فلويد مختنقاً بعد أن ضغط ضابط في الشرطة على رقبته لتسع دقائق تقريباً خلال اعتقاله في 25 أيار/مايو الماضي لتنطلق عقب ذلك مظاهرات واحتجاجات واسعة النطاق في العديد من دول العالم.

ووجهت السلطات لضابط الشرطة تهمة القتل من الدرجة الثانية بعد ذلك.

وعبرت العديد من أندية الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم عن دعمها للمظاهرات والاحتجاجات المنددة بالعنصرية والمطالبة بالتصدي لقسوة وتجاوزات أفراد الشرطة.

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ونقلت شبكة سكاي سبورتس الرياضية عن لينو (28 عاماً) قوله: "نحن كلاعبين يعتبرنا الكثير من الناس مثالاً يحتذى وعلينا في أرسنال أن نظهر دعمنا (في هذا الموقف)."

وأضاف الحارس الألماني "من المؤسف أنه في 2020 فإننا حتى الآن نناقش مثل هذه الأمور. لكن هذا هو الواقع ولابد لنا من الاستمرار في الدفع في هذا الاتجاه. ولا يهم لونك.. أبيض أو أسود. لكن لابد أن نحترم بعضنا البعض وأن تكون هناك فرص متكافئة في الحياة أمام الجميع."

ووافقت رابطة الدوري الانكليزي الممتاز أمس الجمعة على وضع عبارة "حياة السود مهمة" على قمصان اللاعبين بدلاً أسمائهم في اطار حملة مكافحة العنصرية عند استئناف مباريات البطولة في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

ويحتل أرسنال المركز التاسع بين فرق الدوري الممتاز العشرين وسيحل ضيفاً على مانشستر سيتي حامل اللقب في 17 حزيران/يونيو الجاري عند استئناف مباريات البطولة بعد توقفها لمدة استمرت لنحو ثلاثة أشهر بسبب الأزمة الصحية العالمية للفيروس كوفيد-19 سريع الانتشار.