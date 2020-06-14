رياضة | الزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع حسام عاشور

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع حسام عاشور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، حقيقة مفاوضات النادي مع حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وينتهي عقد حسام عاشور مع النادي الأهلي بنهاية الموسم، حيث سيرحل قائد الفريق الأحمر حسبما أعلن النادي لعدم حاجة الفريق إلى خدماته.

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وقال امير في تصريحات تلفزيوينة عبر فضائية أون تايم سبوت :"لم ولن نفاوض حسام عاشور أو تحدثنا مع أحد من زملائه".

وأضاف :"حسام عاشور لاعب محترم وكتب تاريخ كبير له لكنه ليس ضمن اهتمامتنا للتعاقد معه، والفريق لا يحتاج إلى التدعيم في مركزه".

وتابع :"لم نفاوض اللاعب سواء قبل الأزمة التي حدثت بينه وبين النادي الأهلي، أو بعدها، وضمه للزمالك غير مطروح".