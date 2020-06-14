رياضة | الكشف عن سبب رفض الأهلي التعاقد مع كينو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن سبب رفض الأهلي التعاقد مع كينو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف الراحلين واللاعبين المعارين خلال الفترة القادمة.

وكشف الإعلامي محمد فاروق، عن خروج البرازيلي كينو، لاعب بيراميدز المعار لنادي الجزيرة الإماراتي من حسابات النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": " اللاعب البرازيلي خارج الحسابات الفنية للنادي تماماً لعدة أسباب يأتي في مقدمتها المقابل المالي الكبير الذي سيطلبه بيراميدز للإستغناء عن اللاعب ولن يقل عن 7 ملايين دولار".

وأضاف: "الراتب السنوي الضخم الذي يحتاجه كينو وهي أمور مالية لا تتناسب مع ظروف الأهلي حالياً لاسيما في ظل الأزمة التى يُعاني منها النادي شأنه شأن جميع مؤسسات العالم تقريباً جراء جائحة كورونا".