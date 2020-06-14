رياضة | أمير مرتضى: كارتيرون لم يطلب عودة فتوح.. والنادي سيشارك في اجتماع حسم مصير الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى: كارتيرون لم يطلب عودة فتوح.. والنادي سيشارك في اجتماع حسم مصير الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، إن الفرنسي باتريس كارتيرون لا يفضل إجراء تغييرات كثيرة في الفريق ويرى بأن المجموعة المتواجدة مميزة للغاية.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"من الصعب خوض مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب توقف المسابقة لفترة طويلة".
وتابع :"كارتيرون رفض التفريط في أي عنصر من العناصر الأساسية في الفريق ومتمسك باستمرار جميع اللاعبين".
وزاد :"المدرب الفرنسي لم يطلب عودة أحمد فتوح المعار لسموحة، وما يتردد عن هذا الأمر غير صحيح".
وأشار :"النادي تلقى دعوة من اتحاد الكرة للحضور للاجتماع الخاص بالأندية، لحسم مصير الدوري، الذي تم الإعلان عنه ورئيس النادي هو من سيحضره".
وواصل :"لا بد من إنشاء رابطة لإدارة شؤون الدوري المصري، وعلينا العمل على تنظيم المسابقة بشكل جيد".