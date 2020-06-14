رياضة | بعد فشل مفاوضات عودة حجازي.. الأهلي ينهي إتفاقه مع صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد فشل مفاوضات عودة حجازي.. الأهلي ينهي إتفاقه مع صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة للقلعة الحمراء والراحلين وأيضًا موقف المعارين خلال الفترة القادمة.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسؤولو النادي الأهلي أغلقوا نهائيًا ملف المفاوضات مع أحمد حجازي مدافع منتخبنا الوطني ووست بروميتش الانجليزي وذلك بسبب تمسك اللاعب بالاستمرار في مشواره الاحترافي.

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وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار": "مسؤولو الأهلي حولوا تركيزهم في الفترة المقبلة على إنهاء المفاوضات مع نادي إنبي من أجل التعاقد مع أسامة جلال مدافع الفريق البترولي والمنتخب الأولمبي ، وذلك بعد موافققة اللاعب علي الانتقال للمارد الأحمر وتوقيعه علي العقود".

وتابع: "أسامة جلال يمتلك عرضين الأول من ناسيونال ماديرا البرتغالي وعرض آخر من بيراميدز، وينتظر اللاعب موقف الأهلي من إنهاء المفاوضات مع نادي إنبي".

وأتم: "اللاعب اتفق مع الأهلي علي الحصول علي خمسة ملايين جنيه في الموسم الواحد، في الوقت اللي يتقاضى فيه اللاعب من إنبي على 600 ألف جنيه في الموسم".