رياضة | نجم الأهلي يكشف سر عدم تجديد فايلر مع الأحمر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يكشف سر عدم تجديد فايلر مع الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ضياء السيد نجم النادي الأهلي السابق عن سر تأخير حسم ملف التجديد للمدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رينيه فايلر خلال الفترة الحالية.

وأكد ضياء السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن ظروف فيروس كورونا تسببت فى عدم تجديد السويسري رينيه فايلر، مع القلعة الحمراء حتى الوقت الحالي.

وقال السيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "ألتمس العذر لفايلر لعدم التجديد بسبب غموض عودة بطولة الدوري حتي هذه اللحظة، فهو يرغب فى البقاء ولكن الأمور ضبابية على الجميع".

وأضاف: "فايلر يملك العديد من العروض، وتأجيل التجديد أفضل حل فى الوقت الحالي، من أجل وضوح رؤية النشاط الرياضي".