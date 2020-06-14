دورتموند يضع خطة للإبقاء على أشرف حكيمي

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تنتهي فترة إعارة نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، أشرف حكيمي في الأسابيع القليلة القادمة وعليه العودة إلى ريال مدريد

كشف تقرير صحفي أن فريق بوروسيا دورتموند الألماني يجهر لخطة يهدف من خلالها الإبقاء على نجم الفريق أشرف حكيمي، فيما تسيل موهبة الدولي المغربي لعاب الكثير من الأندية الأوروبية الكبيرة.

تنتهي فترة إعارة نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، أشرف حكيمي في الأسابيع القليلة القادمة، إذ يتحتم على الدولي المغربي الشاب العودة إلى ناديه الأصلي ريال مدريد الإسباني.

ويجد أشرف حكيمي نفسه أمام موقف صعب للغاية، فهو يدرك أن مستواه تطور بشكل كبير للغاية مع بوروسيا دورتموند، وأصبح في وقت وجيز للغاية واحداً من أعمدة الفريق. كما أن قرار عودته لريال مدريد محفوف بالمخاطر نوعاً ما، لاسيما مع اعتماد المدرب زين الدين زيدان على اللاعب داني كارفخال، ما يعني عدم حصول حكيمي على دقائق لاعب كافية، وبالتالي إمكانية جلوسه على مقاعد البدلاء.

ويرغب بوروسيا دورتموند بشدة بمواصلة أشرف حكيمي مسيرته الكروية مع الفريق الألماني. ويُحضر صاحب المركز الثاني في "البوندسليغا" خطة يأمل من خلالها في الإبقاء على حكيمي مع الفريق، حسب تقارير صحفية ألمانية.

أما عن هذه الخطة، فقد ذكر موقع "شبورت" الألماني أن بوروسيا دورتموند، يدرك أن شراء أشرف حكيمي أمر صعب للغاية في الوقت الحالي، بسبب أزمة كورونا التي كبدت الفرق الكروية خسائر مالية كبيرة. وأضاف أن دورتموند سيحاول إقناع ريال مدريد بتمديد فترة إعارة حكيمي لسنة أخرى مع الفريق.

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ويمكن أن يصبح بقاء أشرف حكيمي مع بوروسيا دورتموند لموسم آخر على سبيل الإعارة صفقة رابحة لكل الأطراف. فمن جهة، سيضمن اللاعب فرصة اللعب بشكل مستمر مع دورتموند وبالتالي مواصلة تطوير مستواه. ومن جهة آخرى، سيتمكن ريال مدريد من الحفاظ على حكيمي في انتظار حسم مستقبله بشكل نهائي في المستقبل القريب.

ولفت نفس المصدر أن فرص بقاء حكيمي مع بوروسيا دورتموند لموسم آخر ليست سيئة، إذ لا يستبعد الدولي نفسه الاستمرار مع الفريق الألماني، لاسيما وأنه عبر في أكثر من مرة عن سعادته الكبيرة بالتواجد في صفوف الفريق.

وفي نفس السياق، نقل موقع "شبورت" عن مايكل زورك المدير الرياضي لفريق بوروسيا دورتموند قوله "الحالة التعاقدية لحكيمي واضحة، حيث سيعود إلى ريال مدريد بعد انتهاء فترة الإعارة". وأضاف: "لكن بالطبع سنحاول الإبقاء عليه معنا في الموسم القادم. لكن من السابق لأوانه الحديث عن ذلك".

يذكر أن موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني قد أشار قبل أيام إلى أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ربط قنوات الاتصال مع ريال مدريد، من أجل التعاقد مع أشرف حكيمي في "الميركاتو" الصيفي. ويعد حكيمي هدفاً لعدة فرق أوروبية كبيرة على غرار باريس سان جيرمان تشيلسي ويوفنتوس.