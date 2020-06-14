الامارات | نجوم السلة الأميركية قلقون من استئناف الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم السلة الأميركية قلقون من استئناف الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين استئناف فعاليات الموسم الحالي للمسابقة في 30 يوليو المقبل، لكن القلق يساور العديد من اللاعبين المشاركين في البطولة، بشأن الناحية الصحية والسلامة، في ظل أزمة وباء «كورونا». ويتساءل بعض اللاعبين عما إذا كان من الحصافة استئناف الموسم وسط موجة الاحتجاجات التي تجتاح الولايات المتحدة حالياً ضد الظلم العنصري. واعترف كارميلو أنتوني، نجم فريق بورتلاند تريل بليزرز، بأنه يشعر بالقلق وتساوره الشكوك بشأن السلامة. وأشارت شبكة «إسبن»، أول أمس أول، إلى أن مجموعات من اللاعبين عقدت اجتماعات عبر الهاتف (كول كونفرنس)، لمناقشة إمكانية عدم استئناف المسابقة وسط هذه المخاوف المتعلقة بالسلامة والصحة.

وقال مالكولم بروجدون، لاعب إنديانا بيسرز: «تحدثت إلى بعض الرفاق، ووجدتهم مهتمين للغاية بعدم استئناف المسابقة».

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وكشف تقرير لـ«ياهو - سبورتس» أن بعض اللاعبين شعروا بصدمة، لأن اتحاد لاعبي البطولة لم يجر أي تصويت بين اللاعبين، عندما وافق الأسبوع الماضي على استئناف اللعب.

اللاعبون يشعرون بأن الوضع لا يسمح باستئناف المسابقة بسبب «الاحتجاجات»، وتأثيرات «كورونا».

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