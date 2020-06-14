الامارات | هزاع بن زايد يقدم التعازي في وفاة والدة عدنان الطلياني

شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع بن زايد يقدم التعازي في وفاة والدة عدنان الطلياني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، التعازي والمواساة إلى عضو لجنة المنتخبات الوطنية، عدنان الطلياني، بوفاة والدته أمس.

وكتب سموه، في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نتقدم بصادق التعازي والمواساة للكابتن عدنان الطلياني، عضو لجنة المنتخبات الوطنية، بوفاة والدته، تغمدها الله بواسع رحمته، وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

ونعت أسرة أسطورة كرة القدم الإماراتية، عدنان الطلياني، وفاة والدة الطلياني، أمس، سائلين المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمدها بواسع رحمته.

وتقدم اتحاد كرة القدم، وأعضاء اللجنة الفنية والمنتخبات في اتحاد الكرة، بصادق العزاء والمواساة إلى النجم عدنان الطلياني، وتمنى أعضاء اللجنة لها الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أبناءها وذويها الصبر والسلوان.

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وأكد مدير المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، جمال بوهندي، لـ«الإمارات اليوم»، أن «أسرة اللاعب الدولي السابق قررت، ونظراً للظروف الطارئة والاستثنائية، واستكمالاً للإجراءات الاحترازية، أن يقتصر الدفن على المقربين فقط، واعتذرت الأسرة عن استقبال المعزين من الرجال والنساء، على أن يتم تقبل التعازي هاتفياً للمغفور لها بإذن الله تعالى».

وأضاف بوهندي أن «أصدقاء اللاعب الدولي استقبلوا خبر الوفاة صباح أمس بحزن، وحرصوا جميعاً على التواصل معه، لتقديم واجب العزاء في مثل هذه الظروف الصعبة».

«أسرة اللاعب الدولي السابق قررت، أن يقتصر الدفن على المقربين فقط، واعتذرت عن استقبال المعزين من الرجال والنساء، على أن يتم تقبل التعازي هاتفياً».

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