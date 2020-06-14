الامارات | أهلي جدة يسعى إلى التعاقد مع نجم الهلال إدواردو

شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يسعى إلى التعاقد مع نجم الهلال إدواردو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح المدرب الصربي، فلادان ميلوفيتش، المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي، الضوء الأخضر لإدارة النادي بشأن إتمام التعاقد مع البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب خط وسط الهلال، الذي ينتهي عقده مع الهلال بنهاية الشهر الجاري، ولم يتوصل إلى اتفاق نهائي مع ناديه.

وشرع مسؤولو الأهلي في مفاوضات مباشرة، خلال الساعات الماضية، مع وكيل أعمال اللاعب للوصول إلى نقاط اتفاق نهائية، لتمثيل اللاعب للفريق الأول بدءاً من منافسات الموسم المقبل، حسبما أفادت صحيفة «الشرق الأوسط» بموقعها الإلكتروني أمس.

وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصادر خاصة - لم تكشف هويتها - أن «هناك نقاط خلاف أولية بين الطرفين، تتضمن طلبات اللاعب من قبل وكيل أعماله، حيث يتمسك براتب سنوي يبلغ 5.5 ملايين دولار، تشمل راتبه ودفعات عقده الاحترافي مع النادي وعمولة وكيل أعماله، إضافة إلى مدة العقد الذي يطالب بأن تكون ثلاث سنوات».

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