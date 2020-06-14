الامارات | مؤتمر دولي في الإمارات حول كرة القدم بعد «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر دولي في الإمارات حول كرة القدم بعد «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم اتحاد كرة القدم يوم 24 الجاري، بالشراكة مع رابطة المحترفين، و(ISC) مؤتمراً رياضياً دولياً، عبر نظام الاتصال المرئي عن بُعد، تحت شعار «كوفيد-19 وكرة القدم - كيف تَغيَّرَ شكل المستقبل».

وقال بيان صحافي، أمس: «يُشارك في المؤتمر الذي يعدّ الأول من نوعه نخبة من الشخصيات الرياضية، يتقدمهم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، إلى جانب عدد من الخبراء الكرويين العالميين، الذين سيتحدثون عن مستقبل كرة القدم ما بعد جائحة (كورونا)».

وجاء في البيان: «يأتي المؤتمر ضمن جهود اتحاد كرة القدم متمثلاً في لجنة العلاقات الدولية التي يترأسها سالم عبيد الشامسي، عضو مجلس الإدارة، لمواصلة عقد المؤتمرات والورش والندوات، خلال فترة توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم، بمشاركة أصحاب الاختصاص، للاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية لعودة النشاط الرياضي تدريجياً، ومنها مسابقات كرة القدم».

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «سعداء بتنظيم هذا المؤتمر العالمي، الذي نسعى من خلاله إلى مواصلة جهودنا لوضع الحلول والخطط المناسبة الخاصة بعودة النشاط الكروي محلياً وإقليمياً وقارياً بشكل سليم، بعد فترة من التوقف الاضطراري نتيجة جائحة (كورونا)».

وأضاف: «نرحب بجميع المشاركين معنا في هذا المؤتمر، ونتطلع معاً للخروج بأفضل النتائج والحلول، التي من شأنها أن تساعد الساحرة المستديرة على الدوران من جديد».

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من جهته، قال النائب الأول رئيس اتحاد كرة القدم رئيس رابطة المحترفين، عبدالله الجنيبي: «نسعد بهذه الشراكة بين اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية مع شركة ISC العالمية، لتنظيم هذا الحدث الفريد من نوعه، الذي يمثل تأكيداً لنظرة القيادة الرشيدة لدور الإمارات الريادي في استشراف المستقبل في كل المجالات، بما فيها المجال الرياضي».

وأضاف: «وباء (كوفيد-19) شكل تحدياً غير مسبوق لصناعة كرة القدم العالمية، وشهدت الأشهر الماضية تعاوناً مستمراً بين رابطة المحترفين واتحاد كرة القدم للعمل مع الجهات المعنية في الدولة لمواجهة هذه التحديات، ونتطلع إلى استضافة نخبة صنّاع القرار في كرة القدم العالمية، إيماناً منا أن هذا المؤتمر سيكون نقطة مؤثرة في رسم مستقبل كرة القدم في المنطقة والعالم في مرحلة ما بعد (كوفيد-19)».

بدوره، أعرب عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة العلاقات الدولية، سالم الشامسي، عن سعادته بتنظيم هذا المؤتمر العالمي، الذي سيجمع صنّاع القرار الرياضي الكروي في نافذة واحدة لمناقشة مستقبل كرة القدم.

يذكر أن مخرجات هذا المؤتمر سيتم استثمارها في بناء البنود المحورية لخلوة كرة الإمارات التي من المنتظر إقامتها في يوليو المقبل، التي تهدف إلى تطوير كرة القدم الإماراتية، ورسم خارطة المستقبل ضمن الرؤية العامة لاتحاد كرة القدم، وجميع المنتسبين والمختصين بشؤون كرة القدم المحلية والعالمية.

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