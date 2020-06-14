الامارات | مهرة غودولفين «سمر سنت» تطلب لقب «مرميد ستيكس» الياباني اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرة غودولفين «سمر سنت» تطلب لقب «مرميد ستيكس» الياباني اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخوض مهرة غودولفين «سمر سنت» اختبارها الأول في مسيرتها ضمن سباقات ذات التصنيف الرفيع (سباقات فئات)، حين تواجه اليوم تحدي سباق «مرميد ستيكس» المخصص للمهرات والأفراس «غروب 3»، والمقام على مسافة الميل وربع الميل (2000 متر)، على مضمار هاتشين الياباني.

وتملك مهرة غودولفين البالغة من العمر أربع سنوات، ويدربها الياباني تاكاشي سايتو، الحظوظ القوية لحصد انتصارها الأول في سباقات الفئات، بعد أن استهلت العام الجاري بانتصار مستحق في سباق «كيتاوجي توكوبيتسو» الذي أقيم على مضمار «كيوتو» لمسافة 10 فيرلونغ (1000 متر)، واتبعتها بالتدرج بالمسافات وتحقيق نتائج إيجابية في سباقيها الثاني والثالث اللذين خاضتهما على مسافة 1800 متر، قبل أن تحل في المركز الثالث في مشاركتها الأخيرة مايو الماضي في سباق «شيمو غامو ستيكس». وأكد رئيس «غودولفين» في اليابان، هاري سويني في تصريح صحافي، جاهزيتها لخوض السباق، وتابع: «مسيرة (سمر سنت) تضم ثلاثة انتصارات في سباقات جمعية السباقات اليابانية حتى الآن، لكنها في (مرميد ستيكس) أمام تحدي المشاركة الأولى في سباق فئات، وستواجه نخبة المهرات والافراس، في مهمة تبدو صعبة ظاهرياً، إلا أن المهرة سبق لها الفوز على المسافة والمضمار ذاتهما، وبالتالي لا قلق عليها، والفارس مانابو ساكاي سيتولى قيادتها لأول مرة، وسيكون حريصاً على تحقيق أقصى استفادة من الفرصة المتاحة». وأضاف: تاكاشي سايتو مدرب شاب وموفق جداً مع خيولنا حتى الآن، إذ يتولى الاشراف على كل من «سمر سنت» و«تريبل إيس» و«السطوة» و«بري هيستوريو».

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