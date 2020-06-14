الامارات | البرازيلي فيرايرا يتوج بلقب بطولة «محاربو الإمارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي فيرايرا يتوج بلقب بطولة «محاربو الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسدل الستار على النسخة الحادية عشرة لبطولة «محاربو الإمارات» للفنون القتالية المختلطة على صالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، ومن دون جمهور، وفق إجراءات احترازية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

وتوج المقاتل البرازيلي جوسيلينو فيرايرا في النزال الرئيس بعد فوزه بالضربة القاضية على المقاتل السوري طارق سليمان. وفي أبرز النتائج الأخرى، فوز الكاميروني ألفونس دي سالا والمقاتل القرغيزي أتابك عبدالمطلبوف، والإماراتي أحمد الدرمكي. وتابع نزالات البطولة على مدار ثلاثة أيام عشاق الفنون القتالية عبر 27 قناة ومحطة تلفزيونية نقلت الحدث لأكثر من مليار متابع، وفقاً للبيان الختامي الصادر عن شركة بالمز الرياضية المنظمة للبطولة. وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد وضعت ضوابط صارمة، إذ جرى حجر جميع المشاركين في فندق خاص، خضعوا خلاله لفحص فيروس كورونا ثلاث مرات.

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