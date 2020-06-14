الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لارسون

ذكرت صحيفة «بالا» القبرصية أن مفاوضات أحد أندية دوري الخليج العربي، مع اللاعب السويدي دانيال لارسون، توقفت بسبب مبالغة اللاعب وناديه أريس سالونيكا اليوناني في المطالب المادية، مشيرة إلى أن لارسون لديه عروض أخرى من السعودية وقطر والصين.

متابعة

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كثف رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بأحد أندية دوري الخليج العربي من متابعة شؤون النادي، لإثبات جدارته بتولي المنصب الذي شغله، أخيراً، رغم النجاحات الكبيرة التي حققها سلفه، الذي غادر موقعه في أعقاب التغييرات الإدارية الجديدة التي شهدها النادي.

تجديد

استغرب جمهور نادٍ في دوري الخليج العربي تأخر إدارة النادي في تجديد التعاقد مع لاعبين مواطنين، يعتبرون من أعمدة الفريق ولايزالون في مقتبل العمر الكروي، ما جعلهم على مقربة من الانتقال إلى أندية أخرى.

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