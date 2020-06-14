الامارات | حمدان البارود ينضم لشباب الأهلي بعقد لـ 4 سنوات

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب المنتخب الأولمبي واتحاد كلباء، حمدان ناصر البارود، عن انضمامه لشباب الأهلي بعقد يمتد لأربع سنوات، لتمثيله في منافسات دوري الخليج العربي، معبّراً عن سعادته وتفاؤله بأن يكون شباب الأهلي منطلقاً له للانضمام إلى المنتخب الوطني في المستقبل القريب.
وقال البارود لـ«الإمارات اليوم»: «أفتخر بانضمامي لهذا النادي الكبير وصاحب التاريخ العريق، وأشكر نادي اتحاد كلباء، إدارة وجمهوراً، على الجهود التي أسهمت في تطور مستواي، وأتطلع إلى أن أكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقي في شباب الأهلي، وأنا سعيد بالحفاوة التي حظيت بها».
وتابع: «اللعب إلى جانب نخبة من اللاعبين الدوليين المميزين ومن أصحاب الخبرة، سيعطيني دافعاً كبيراً لأبذل كل ما أمتلكه من إمكانات من أجل مواصلة الارتقاء بالمستوى نحو الأفضل، وبما يليق باسم ومكانة فريقي الجديد».
ويعد اللاعب حمدان البارود من بين أبرز اللاعبين المدافعين الذين أسهموا في بقاء اتحاد كلباء بدوري المحترفين في الموسم الماضي.
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