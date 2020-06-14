شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تجديد تعاقده.. «كارتيرون» يشكر مجلس الزمالك ويعد بمزيد من البطولات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر لمجلس إدارة النادي، برئاسة مرتضى منصور، وذلك على المساندة القوية في الفترة الماضية، مشددا على أنه سعيد وفخور باستمرار الوجود لمدة موسم جديد بتدريب الزمالك.

وأضاف كارتيرون، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، أن لديه رغبة وطموحا في حصد ألقاب كثيرة مع الزمالك بعد بطولتي السوبر الإفريقي والسوبر المصري، مشيرا إلى أن لديه رغبة أيضا في تحقيق المزيد مع دعم الجميع للفريق.

كما وعد المدير الفني للزمالك، جماهير النادي ببذل أقصي مجهود وتحقيق كل البطولات خصوصا أنه يمتلك أفضل اللاعبين.

وختم كارتيرون بأنه يتمنى أن يكمل الفريق ما بدأه بشكل مميز قبل التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.