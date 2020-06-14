شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يُقصي إنتر من كأس إيطاليا ويضرب موعدًا مع يوفنتوس في النهائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مواجهة نابولي أمام إنتر ميلان، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب سان باولو، في إياب الدور نصف نهائي لبطولة كأس إيطاليا.

تقدم إنتر سريعًا عن طريق الدولي الدنماركي كريستيان أريكسين في الدقيقة الثانية بعدما حول الكرة من ركلة ركنية إلى المرمى مباشرة، ورفض نابولي الخروج من الشوط الال خاسرًا وأدرك التعادل عن طريق نجمه البلجيكي دريس ميرتينز في الدقيقة 41.

وأصبح البلجيكي دريس ميرتينز الهداف التاريخي لنابولي متفوقا على الثنائي التاريخي ماريك هامشيك ودييجو أرماندو مارادونا.

حيث رفع ميرتينز رصيده التهديفي إلى 122 هدفا ليتخطى السلوفاكي ماريك هامشيك الذي سجل 121 هدفا قبل رحيله، بينما يحل مارادونا ثالثا برصيد 115 هدفا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز نابولي بهدف نظيف في عقر دار إنتر، ليستفيد من التسجيل خارج أرضه ويحسم تأهله ليضرب موعدًا مع يوفنتوس في المباراة النهائية لكأس إيطاليا والمقرر إقامتها يوم الاربعاء المقبل.

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