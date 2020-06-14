شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز إنجازات فتحى مع الأهلى قبل ظهوره بقميص بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سيظهر أحمد فتحى، صاحب الـ 35 عامًا، بقميص نادى بيراميدز فى الموسم الكروى الجديد، بعد نهاية مشواره مع الأهلى، عقب خلاف بين الطرفين على المقابل المالى للتجديد.

وانضم فتحى لصفوف الأهلى فى موسم 2007-2008 حتى الآن، وتخلل هذه الفترة خوضه تجربة احترافية فى هال سيتى على سبيل الإعارة فى 2013، كذلك الانضمام لصفوف أم صلال القطرى فى موسم 2014-2015، ثم العودة من جديد للقلعة الحمراء.

338 مباراة خاضها فتحى مع الأهلى فى كل المسابقات والبطولات الرسمية. واستهل فتحى رحلته مع الأهلى بخوض 7 دقائق من عمر مباراة الفريق أمام المصرية للاتصالات موسم 2007-2008.

ونجح فتحى فى صناعة الفارق مع الأهلى على مستوى الأهداف خلال 85 لقطة شهيرة، بواقع تسجيل 24 هدفًا وصناعة 61 لزملائه.

وتأتى أبرز أهداف أحمد فتحى على الإطلاق فى شباك طلائع الجيش بالجولة الختامية للدورى الممتاز موسم 2008-2009، فى الثوانى الأخيرة من عمر المواجهة، وهو الهدف الذى منح الفريق الأحمر الانتصار، ومن ثم إحياء وإنعاش آماله فى التتويج بالدرع، حيث كان الإسماعيلى سيعانق اللقب حال مرور الثوانى الأخيرة وعدم تسجيل فتحى الهدف القاتل.

هدف آخر يظل عالقًا فى أذهان جماهير الأهلى لأحمد فتحى، وهو الذى أعاد المارد الأحمر إلى منصة التتويج بكأس مصر، بعد غياب دام 10 مواسم متتالية، وذلك مع الثوانى الأخيرة من عمر الشوط الثانى الإضافى لمواجهة المصرى البورسعيدى فى نهائى كأس مصر موسم 2016-2017، حيث سجل هدفا قاتلا، منح أبناء التتش اللقب فى سيناريو مثير.

وتعددت أهداف فتحى القاتلة والملعوبة، فيحظى هدفه الشهير بشباك الترجى التونسى فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال 2010 بملعب القاهرة الدولى بإعجاب أنصار النادى الأحمر كثيرًا، كما استطاع فتحى هز شباك الزمالك فى القمة مرتين بشكل مميز، الأولى فى أول قمة يخوضها بالدور الثانى لموسم 2007-2008 محرزا الهدف الثانى للأحمر فى مرمى عبدالواحد السيد، ومن جديد فى لقاء الجونة والقمة الإفريقية المصرية بمرحلة المجموعات لدورى الأبطال، حيث وقّع «الجوكر» على رابع أهداف فريقه.

وساهم فتحى فى هدفى الأهلى بمرمى هيروشيما اليابانى بكأس العالم للأندية 2012، ونجح فى صناعة هدفى فوز الفريق الأحمر، ووقّع فتحى على ثنائية فى شباك اتحاد الشرطة مسجلًا هدفين فى خماسية حمراء بالدورى الممتاز موسم 2015-2016 فى واحدة من أبرز مبارياته.

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ونال «جوكر» الأهلى 66 بطاقة صفراء خلال مسيرته مع الفريق وبطاقتين باللون الأحمر، وبلغت دقائق مشاركاته مع الفريق 45728 دقيقة.

وساهم فتحى فى تتويج الأهلى بـ 19 لقبًا متنوعًا، بواقع 9 ألقاب دورى ولقب كأس مصر ومثله بالكونفيدرالية، و3 ألقاب دورى الأبطال و3 ألقاب السوبر الإفريقى ومثلها السوبر المصرى.