شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية أكبر انتصارين في تاريخ نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعتبر مسابقة كأس مصر هى المسابقة الأعرق فى تاريخ الكرة المصرية من بين البطولات المستمرة حتى وقتها هذا.

ولم يتحدد مصير المسابقة فى الموسم الجارى بعد تفشى وباء «كورونا»، فى ظل محاولات لإقامتها بدلاً من استئناف مسابقة الدورى المصرى.

وتعتبر نتيجة الفوز بنتيجة 6/ 0 هى أكبر نتيجة تحققت فى تاريخ نهائى كأس مصر على مدار التاريخ، ووقعت فى مناسبتين.

الأولى فى لقاء القمة الذى جمع الأهلى والزمالك واستطاع خلاله الفريق الأبيض الفوز بنصف دستة أهداف نظيفة بنهائى الكأس موسم 1943-1944، وحملت الأهداف توقيع كل من مختار حافظ «هاتريك»، ومحسن الشايمى «هدفين»، وعبدالكريم صقر.

أما الثانية فكانت فى نهائى الكأس بموسم 1949-1950، الذى جمع الأهلى بالترسانة وتمكن خلاله الشياطين الحُمر من اكتساح الشواكيش بسداسية نظيفة جاءت بأقدام كل من صالح سليم «هدفين»، وسيد عثمان وتوتو وأحمد مكاوى والجميعى، ليكون الأهلى عاملا مشتركا فى أكبر نتيجتين بنهائى كأس مصر بالهزيمة فى مرة والفوز فى أخرى.

أما عن حسم فريق اللقب بركلات الترجيح فكانت البداية فى موسم 1980-1981، بتتويج الأهلى على حساب المقاولون العرب بعد التعادل فى الوقتين الأصلى والإضافى بهدف لكل منهما.

واستمرت ركلات الترجيح غائبة عن نهائى كأس مصر حتى موسم 2002-2003 وتتويج جديد للأهلى باللقب عبرها، على حساب الإسماعيلى.

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وفى موسمين متتاليين، ينجح فريق حرس الحدود فى الظفر بلقب كأس مصر إثر ركلات الترجيح، الأولى على حساب إنبى موسم 2008-2009، والثانية على حساب الأهلى فى 2009-2010.

المرة الأخيرة التى أعلنت خلالها ركلات الترجيح تتويج فريق بكأس مصر كانت فى الموسم قبل الماضى 2017-2018 بمعانقة الزمالك اللقب على حساب سموحة.