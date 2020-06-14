شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تجديد تعاقده مع الزمالك.. أمير مرتضى يوجه رسالة إلى «كارتيرون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، رسالة إلى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد الإعلان رسميًا اليوم السبت، عن تجديد التعاقد مع المدرب الفرنسي لمدة عام.

ونشر المشرف العام على الكرة بالزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة تجمعه مع كارتيرون، معلقًا: «كل التوفيق لك في الموسم الجديد مع الزمالك.. ننتظر منك ومن اللاعبين الكثير».

ويقدم الزمالك مستوى مميز مع المدير الفني الفرنسي كارتيرون منذ التعاقد معه ديسمبر الماضي، وحقق معه بطولتي السوبر الأفريقي والمصري، وتأهل رفقته إلى دور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا.