شكرا لقرائتكم خبر عن دورتموند يسعى لإقناع ريال مدريد باستمرار أشرف حكيمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أوضح مايكل زورك، المدير الرياضى لبوروسيا دورتموند، موقف ناديه من الظهير المغربى أشرف حكيمى، فور انتهاء إعارته بنهاية الموسم الحالى.

الدولى المغربى، البالغ من العمر 21 عامًا، انضم إلى أسود الفيستيفال قبل عامين، معارًا من ريال مدريد، لكن لم يتبق سوى 3 أسابيع على نهاية الإعارة ومن ثم عودته للملكى. وخلال ظهوره فى مؤتمر صحفى، تحدث زورك عن وضع حكيمى بقوله: «الحالة التعاقدية بيننا واضحة، سيعود فور انتهاء الإعارة إلى ريال مدريد، بالطبع سنحاول باهتمام بالغ الإبقاء عليه معنا فى الموسم القادم، لكن من السابق لأوانه الحديث عن ذلك». ولم يحسم حكيمى موقفه حتى الآن من الاستمرار داخل ملعب سيجنال إيدونا بارك، رغم مخاوفه من التحول إلى لاعب بديل لدى عودته للملكى، نظرًا لوجود دانى كارفاخال. يُذكر أن النجم المغربى الشاب بات ضلعًا أساسيًا فى تشكيلة دورتموند منذ وصوله إلى النادى فى صيف 2018