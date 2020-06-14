شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة قوية من محمد صلاح تضامنًا مع حملة ضد العنصرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
وجه الفرعون المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، رسالة قوية ضد العنصرية، وذلك بعد الأزمة التي حدثت في أمريكا بسبب مقتل جورج فلويد.
وكتب صلاح، على حسابه الخاص بموقع «إنستجرام» عبر خاصية خاصية «استوري»: «نحن اللاعبين لا بد من أن نجتمع سويًا ضد هدف واحد هو القضاء على التحيز العنصري اتجاه أي شخص مهما كانت جنسيته أو لونه أو دينه».
وشهدت أزمة «فلويد» تضامنا كبيرًا من الرياضيين حول العالم، حيث سيضع لاعبو الدوري الإنجليزي شعار الحملة على قمصانهم.
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