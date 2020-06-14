شكرا لقرائتكم خبر عن «راموس» يستعد للتجديد بعد رغبة ريال مدريد فى بقائه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم ريال مدريد اتفاقية تعاون مع شركة INVEX Banco، لإطلاق منتج مالى رقمى، اعتبارًا من أكتوبر المقبل، موجه إلى مشجعى كرة القدم فى المكسيك.

وفى إطار الشروع فى استراتيجية تجارية بين كيانين قويين فى إسبانيا والمكسيك، أعلن ريال مدريد، فى بيان، عن اتفاقية مع الشركة المالية المكسيكية «INVEX»، لإطلاق منتج مالى بعلامة تجارية مشتركة، موجه إلى جميع مشجعى كرة القدم فى المكسيك.

ووقع الاختيار على أكتوبر المقبل لإطلاق منتج يسعى لبدء استراتيجية تجارية جديدة بين الكيانين فى سوق تقدر بـ 13 مليون متابع لريال مدريد فى المكسيك.

من ناحية أخرى، كشف رينيه راموس، شقيق ووكيل أعمال سيرجيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد، حقيقة وجود مفاوضات لتجديد عقد اللاعب مع النادى الملكى فى الوقت الحالى.

وقال «رينيه»، خلال تصريحاته لـ«راديو ماركا» الإسبانى: «هناك العديد من التقلبات فى عالم كرة القدم، لكن هناك نوايا طيبة للغاية من الطرفين».

وأضاف: «أتمنى أن يعتزل راموس فى ريال مدريد، فهذا حلمه، وأعرف أنها رغبة النادى أيضًا، حتى الآن لم نتحدث عن أى شىء، لكن لا يوجد ما يدعو إلى القلق، وحين يُحدد النادى اللحظة المناسبة، سنبدأ فى الحديث».

واختتم شقيق «راموس» تصريحاته، قائلا: «نأمل أن تعود كرة القدم تدريجيا بعد فترة طويلة من التوقف، فنحن نتنفس كرة القدم، وبدونها نكون كالذى لا يقدر على التنفس».

وفى شأن مختلف، نشر نادى ريال مدريد مقطع فيديو عن عملية الترميم لملعب سانتياجو برنابيو بعد مرور عام على بداية الإشغال، وبدأ الريال فى يونيو 2019 الأعمال، التى تسارعت وتيرتها مع توقف نشاط كرة القدم بسبب جائحة فيروس كورونا.

Advertisements

وتم الانتهاء من تفكيك غطاء المنطقتين خلف المرميين، وكذلك أجزاء من أحد الجانبين، حيث سيتم وضع أغطية قابلة للسحب.

وسيشهد شهر يونيو الجارى المزيد من التغييرات فى عملية الترميم، ويظهر الفيديو، الذى نشره النادى، هدم مركز تجارى بالنادى، وبناء مرآب تحت الأرض مكانه، من خمسة طوابق، بسعة 500 سيارة.