شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. باريس سان جيرمان يعلن الاستغناء عن هذا الثنائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، الاستغناء عن خدمات الثنائي الأوروجوياني إدينسون كافاني، والبرازيلي تياجو سيلفا.

وقال ليوناردو، خلال حوار مع صحيفة «جورنال دو دومانش» الفرنسية: «قررنا الاستغناء عن إدينسون كافاني وتياجو سيلفا».

وأشار المسؤول البرازيلي إلى أن الاتجاه حاليا هو للاستفادة من خدمات الثنائي، حتى نهاية أغسطس المقبل.

ويرتبط الفريق الباريسي بمباراتي سانت إيتيان وأولمبيك ليون، في نهائيي كأس فرنسا وكأس رابطة المحترفين، إضافة إلى إمكانية استئناف دوري أبطال أوروبا، حيث تأهل باريس سان جيرمان إلى الدور ربع النهائي «للتشامبيونز ليج».