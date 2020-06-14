شكرا لقرائتكم خبر عن «ميسي» يقود هجوم برشلونة في مواجهة مايوركا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل في مواجهة نظيره ريال مايوركا، في المباراة المقرر إنطلاقها في العاشرة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا».

وتعد المباراة هي الأولى لبرشلونة بعد عودة النشاط الرياضي واستئناف «لاليجا» بعد توقف لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمي: تير شتيجن.

الدفاع: سيرجيو روبيرتو- جيرارد بيكيه- أراجو- جوردي ألبا.

الوسط: أرتورو فيدال، فرينكي دي يونج، بوسكيتس.

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الهجوم: برايثوايت، أنطوان جريزمان، ليونيل ميسي.