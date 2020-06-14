شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميويخ يتخطي مونشنجلادباج بصعوبة ويواصل انتصاراته في «بوندزليجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق بايرن ميونخ، في تحقيق فوزا صعبًا على نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ31 ببطولة الدوري الألماني«بوندزليجا».

تقدم بايرن ميونخ عن طريق جوشوا زيركزي في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، قبل أن يدرك فريق مونشنجلادباخ التعادل في الدقيقة 37 بواسطة مدافع البايرن بالخطأ في مرماه بافارد.

وأحرز ليون جويتسكا هدفا قاتلا لبايرن ميونخ في الدقيقة 86 من عمر اللقاء ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية تدفعه خطوة جديدة نحو الحفاظ عن لقب البوندزليجا.

وبهذه النتيجة رفع فريق بايرن ميونخ رصيده للنقطة 73 في صدارة المسابقة وبفارق 7 نقاط عن بوروسيا دورتموند الوصيف.

ويحتاج البايرن لتحقيق انتصار في المباريات الثلاث المقبلة للفوز بلقب الدوري الألماني رسميا للموسم الثامن على التوالي.

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