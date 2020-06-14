شكرا لقرائتكم محمد فاروق يكشف أسباب خروج "كينو" من ميركاتو الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد فاروق، عن خروج البرازيلي كينو، لاعب بيراميدز المعار لنادي الجزيرة الإماراتي من حسابات النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال فاروق فى تصريحات تلفزيونية: " اللاعب البرازيلي خارج الحسابات الفنية للنادي تماماً لعدة أسباب يأتي في مقدمتها المقابل المالي الكبير الذي سيطلبه بيراميدز للإستغناء عن اللاعب ولن يقل عن 7 ملايين دولار".
وأضاف: "الراتب السنوي الضخم الذي يحتاجه كينو وهي أمور مالية لا تتناسب مع ظروف الأهلي حالياً لاسيما في ظل الأزمة التى يُعاني منها النادي شأنه شأن جميع مؤسسات العالم تقريباً جراء جائحة كورونا"
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