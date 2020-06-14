شكرا لقرائتكم عمار حمدى: بيراميدز فاوضنى وأبلغتهم أنى تحت أمر الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كشف عمار حمدي، لاعب الفريق ا الأهلي، والمعار لصفوف طلائع الجيش حتى نهاية الموسم الحاليحقيقة مفاوضات بيراميدز لضمه بشكل نهائى.

قال حمدي، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبوت 2، في برنامج جمهور الثالثة، مع الإعلامي إبراهيم فايق، إنه تلقى اتصالات مباشرة من قبل عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، وممدوح عيد، مدير التنفيذي لنادي بيراميدز، للانتقال للفريق السماوي مع بداية الموسم الجديد.

Advertisements

وأضاف لاعب الأهلى:" أبلغت مسئولي بيراميدز، أنه تحت أمر مسئولي النادي الأهلي وإذا عدت للأهلي ولم يكن لي دورًا مع الفريق أرغب في الرحيل على سبيل الإعارة".

وأتم:" أخر كلام بيني وبين مسئولي بيراميدز كان منذ أيام ومسئولي بيراميدز أكدا بالدخول في مفاوضات رسمية مع النادي الأهلي، لمعرفة موقفهم من رحيله، مشددًا انه لم يبلغه أحد في الأهلي بعودته للفريق من جديد بعد انتهاء إعارته مع طلائع الجيش".