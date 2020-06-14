شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: سنبرم الصفقات وفق احتياجات كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي بصدد إبرام الصفقات التي يحتاجها فريق الكرة في الموسم المقبل.
وأضاف خلال مقطع فيديو عبر برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" سنعقد الصفقات المطلوبة فقط لتدعيم بعض المراكز في الفريق والتي جاءت وفق رؤية المدير الفني باتريس كارتيرون".
وشدد مرتضى على أن استجاب لمطالب كارتيرون بخصوص الصفقات المطلوبة لتدعيم صفوف الزمالك وجاري العمل لحسمها
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