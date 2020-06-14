شكرا لقرائتكم طارق خيري: تعرض لحملات إلكترونية للرحيل عن الأهلي.. والخطيب طلب تكريمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال طارق خيري، مدرب فريق أهلي جدة لكرة السلة حاليا، ومدرب الأهلي السابق، إنه تعرض لحملات إلكترونية كثيرة خلال تواجده مدربا في القلعة الحمراء.
وأكد طارق خيري في تصريحات تلفزيونية: "دائما ما كنت أتعرض للهجوم من قبل الجماهير رغم تحقيقي 6 بطولات من أصل 12 بطولة، واستغربت كثيرا من تلك الانتقادات وهي تأتي بسبب حملات إلكترونية".
وتابع: "هناك بعض من مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تحدثوا معي واشادوا بقدراتي وهناك بعض من طالب برحيلي ولا أعرف السبب"
وأتم: "كابتن محمود الخطيب طلب أن يقوموا بعمل حفلة تكريم لي ولكنها لم تقام ولا أعرف السبب"
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