شكرا لقرائتكم طارق يحيى: كارتيرون وقع للزمالك في 3 ثوانى يعنى مرحش النجم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيى نجم الزمالك السابق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون وقع على عقد التجديد للزمالك في 3 ثوانى نافيا لكل الأخبار التي خرجت تؤكد رحيله.

وقال طارق يحيى نجم الزمالك السابق خلال تقديمه برنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك، "لا صوت يعلو فوق صوت كارتيرون والتجديد له، وكارتيرون اجتمع مع مرتضى منصور ومجموعة كبيرة من مجلسه أحمد جلال إبراهيم، أحمد وأمير مرتضى وإسماعيل يوسف وفاروق جعفر".

وأضاف طارق يحيى: الحقيقة الجلسة كانت ودية والتوقيع على العقد كان في 3 ثوانى، بعد ما قعدوا واتفقوا على كل شيء، يعنى كارتيرون وقع ومرحش النجم الساحلى ولا الهلال السعودى.

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وتابع نجم الزمالك السابق: "أن آخر 3 مدربين مسكوا الزمالك كانوا قمة في الأدب والأخلاق وهم ميتشو ونيبوشا وكارتيرون، وهم من أكتر المدربين احتراما للنادى وكانوا اختيار موفق من السى في والشياكة وكان عندهم فكر ولكن التوفيق لم يحلف الكل".

وأوضح طارق يحيى، أن كارتيرون شكر مرتضى منصور وأمير مرتضى ومجلس الزمالك ووعد جماهير الزمالك بالعديد من البطولات.