شكرا لقرائتكم الأهلي يغلق ملف حجازي نهائيا ويحصل على توقيع أسامة جلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسؤولو النادي الأهلي أغلقوا نهائيًا ملف المفاوضات مع أحمد حجازي مدافع منتخبنا الوطني ووست بروميتش الانجليزي وذلك بسبب تمسك اللاعب بالاستمرار في مشواره الاحترافي.

وأكد عمر ربيع ياسين تصريحات تلفزيونية: "مسؤولو الأهلي حولوا تركيزهم في الفترة المقبلة على إنهاء المفاوضات مع نادي إنبي من أجل التعاقد مع أسامة جلال مدافع الفريق البترولي والمنتخب الأوليبمي، وذلك بعد موافققة اللاعب علي الانتقال للمارد الأحمر وتوقيعه علي العقود".

Advertisements

وتابع: "أسامة جلال يمتلك عرضين الأول من ناسيونال ماديرا البرتغالي وعرض آخر من بيراميدز، وينتظر اللاعب موقف الأهلي من إنهاء المفاوضات مع نادي إنبي".

وأتم: "اللاعب اتفق مع الأهلي علي الحصول علي خمسة ملايين جنيه في الموسم الواحد، في الوقت اللي يتقاضى فيه اللاعب من إنبي على 600 ألف جنيه في الموسم".