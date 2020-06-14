شكرا لقرائتكم طارق يحيى: كارتيرون شكر مرتضى منصور أكتر من مرة ولا ده بيطبل هو التانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيى نجم الزمالك السابق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك شكر مرتضى منصور أكثر من مرة خلال الجلسة التي عقدت اليوم لتجديد تعاقده.

وقال طارق يحيى نجم الزمالك السابق خلال تقديمه برنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك، إن كارتيرون شكر مرتضى منصور أكتر من مرة وده أجنبى ولا ده بيطبل هو التانى، وشكر أمير مرتضى ومجلس الزمالك لانهم اتاحة له الفرصة لاستمرار العمل في الزمالك وحصد البطولات.

وأضاف طارق يحيى، أن كارتيرون قاد الزمالك لتحقيق بطولتين في ستة أيام والصعود لنصف نهائي أفريقيا ودى أنا بعتبرها بطولة وخدنا عليها فلوس، وإن شاء الله الزمالك هيخدها ويقش بيها كل شيء وتكون الهدية الثالثة من اللاعبين لمجلس الإدارة والجماهير.

واستطرد طارق يحيى: "لا صوت يعلو فوق صوت كارتيرون والتجديد له، وكارتيرون اجتمع مع مرتضى منصور ومجموعة كبيرة من مجلسه أحمد جلال إبراهيم، أحمد وأمير مرتضى وإسماعيل يوسف وفاروق جعفر".

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وأضاف طارق يحيى: الحقيقة الجلسة كانت ودية والتوقيع على العقد كان في 3 ثوانى، بعد ما قعدوا واتفقوا على كل شيء، يعنى كارتيرون وقع ومرحش النجم الساحلى ولا الهلال السعودى.

وتابع نجم الزمالك السابق: "أن آخر 3 مدربين مسكوا الزمالك كانوا قمة في الأدب والأخلاق وهم ميتشو ونيبوشا وكارتيرون، وهم من أكتر المدربين احتراما للنادى وكانوا اختيار موفق من السى في والشياكة وكان عندهم فكر ولكن التوفيق لم يحلف الكل".

وأوضح طارق يحيى، أن كارتيرون شكر مرتضى منصور وأمير مرتضى ومجلس الزمالك ووعد جماهير الزمالك بالعديد من البطولات.