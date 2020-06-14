شكرا لقرائتكم رضا عبدالعال يفتح النار على "كارتيرون" لهذا السبب ! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح رضا عبد العال، نجم الزمالك السابق، النار على الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للقلعة البيضاء بعد تجديد عقده لمدة موسم.

Advertisements

وقال عبد العال فى تصريحات تلفزيونية: "لاعبو الزمالك أصحاب الفضل فى الحصول على بطولتي السوبر الأفريقي والمحلي، وليس كارتيرون فهو لم يستطيع أن يظهر بصماته مع الفريق سواء بجمل فنية أو خطط مع الأبيض خلال المباريات الماضية".

وأضاف: "سأقتنع بالمدير الفني الفرنسي فى حال حصوله على بطولة دوري أبطال أفريقيا، سيكون حينها مدرب متميز".