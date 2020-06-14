شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: أنهينا الاتفاق مع كارتيرون على كافة احتياجاته الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى ، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أنهينا الاتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على كافة احتياجاته الموسم المقبل.

وأضاف المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، في اتصال هاتفى مع الاعلامى سيف زاهر في برنامج ملعب on time sport، على قناة on time sport، رغبة الزمالك في استمرار الاستقرار الفني وراء تمديد عقد كارتيرون ، الذى أبدي مروانة من البداية ولم يوجد أي صعوبة في المفاوضات وحديثنا كان حول الصفقات والموسم القادم .

وواصل أمير مرتضي قائلا: لا صحة لما تردد بشأن رغبة كارتيرون في تأجيل تمديد عقده بالعكس الزمالك سبب التأخير ، مؤكدا أن الزمالك أجل تمديد عقد كارتيرون واجتمع معه 3 او 4 مرات في الفترة الماضية .

وأكد امير ، تنازل باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق عن نصف راتب 4 أشهر بسبب فيروس كورونا والظروف الصعبة التي يمر بها النادي قائلا كارتيرون وافق على تخفيض 50% من رواتب أشهر فبراير ومارس وأبريل ومايو بسبب جائحة كورونا.

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