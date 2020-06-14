نيكولاس وكيل موليكا: الأهلي أبدى إعجابه بموليكا ولكنه لم يرسل عرض رسمي

جدة - عمرو شويل قال الفرنسي نيكولاس موريلي، وكيل موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي، إنه لا يوجد أي عروض رسمية من قبل النادي الأهلي، وأكد نيكولاس موريلي في تصريحات تليفزيونية: "هناك اهتمام وإعجاب من قبل مسئولي الأهلي ونننظر تطور في تلك المرحلة في الفترة المقبلة".

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من إدارة النادي تأجيل ضم الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي حالياً لحين مُتابعة بعض اللاعبين الأجانب الذين يُفضّلهم المدرب السويسري ، ورغم أن موليكا يُعد أحد أهم اللاعبين الحالين في قارة أفريقيا وأنه مطمع عدة أندية أفريقية بل وأوربية ورغم أن كثيرون من جمهور الأهلي يرغبون في إتمام التعاقد معه في أسرع وقت إلا أن رينيه فايلر كان له رأي مُخالف حيث طلب من إدارة النادي عدم التعاقد مع موليكا حالياً ، ويرى فايلر أن هناك لاعبين أخرين أفضل من موليكا يفاضل بينهم المدرب السويسري حالياً وسيطلب الأخير من إدارة النادي التعاقد مع أحد هؤلاء اللاعبين_ وهم ثلاثة_ وفي حالة فشل ضم أحدهم ستتجه بوصلة التعاقدات نحو المهاجم الكونغولي الذى تلقي عدة عروض من أندية عربية بشمال أفريقيا وأخرى خليجية وأوربية ، ومن المقرر أن يحسم مسئولو القلعة الحمراء مصير هذه الصفقة خلال الفترة القليلة المقبلة.

من ناحية أخرى ، رفض الأهلى دخول مزاد رجب بكار، ظهير أيمن فريق بيراميدز، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم تداول أنباء قوية تُفيد برغبة نادى الزمالك فى ضم اللاعب الذى يُقدم عروضا جيدة مع فريقه السماوى، وأعلن الأهلى أنه لا يحتاج جهود رجب بكار الذى مُرشحاً فى وقت ما للقلعة الحمراء لكن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق رفض إتمام الصفقة.

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وشهدت الأسابيع الماضية ترشيح ظهير بيراميدز للانتقال للأهلى لتعويض أحمد فتحى لاعب الأهلى الذى سيرحل فى الموسم المقبل لنادى بيراميدز، ورغم أن رجب بكار رحّب بارتداء القميص الأحمر إلا أن فايلر أجهض فكرة ضم اللاعب مُبكراً، بعدما أعلن أن الأهلى لن يحتاج لظهير أيمن بعد رحيل أحمد فتحى، حيث إن الفريق لديه بدائل قوية أبرزها محمد هانى الظهير الأساسى للفريق ولاعبين آخرين يمكنهم اللعب فى الظهير الأيمن أمثال حسين الشحات، وكريم نيدفيد الذى اقترب من التماثل للشفاء، وأكرم توفيق المُعار للجونة والذى سيعود للفريق فى الموسم المقبل.

الاهلى أغلق ملف رجب بكار رغم أن الزمالك دخل فى مفاوضات مكثفة معه للتعاقد معه الموسم المقبل، لكن إدارة القلعة الحمراء رفضت دخول هذا المزاد بناءً على رغبة فايلر الذى أكد أن هناك مراكز أخرى تحتاج للتدعيم فى الفريق الأحمر، أبرزها الجناح وصانع الألعاب.