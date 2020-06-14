شكرا لقرائتكم مساعد فيريرا: أحمد توفيق يستحق اللعب فى أوروبا ونفسى أدرب محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ريو المدرب المساعد السابق للزمالك في جهاز فيريرا إن هناك لاعبا في الزمالك وقوت وجودى في الفريق إسمه أحمد توفيق ولاعب بيراميدز الحالي لديه من الإمكانيات ما تؤهله للعب في أوروبا ولكنه لم يذهب.

أضاف ريو في تصريحات تلفيزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "كنت أتساءل كيف أقنع الزمالك فيريرا أن يدربه، فهو كان منذ 30 عامًا لا يعمل في منطقة الشرق الأوسط، كان دائمًا يدرب أندية كبيرة في البرتغال وأوروبا".

تابع: "لكن إصرار الزمالك وأولاد الرئيس على حصد الألقاب الإفريقية أو في مصر، جعل فيريرا يعتبر ذلك تحد وقرر الموافقة".

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وفاز فيريرا ببطولتي الدوري المصري وكأس مصر في عام 2015، محققًا الثنائية للزمالك وعلى حساب الغريم التقليدي الأهلي.

وأختتم: "محمد صلاح ثمنه غالي جدًا وأتمنى تدريبه يومًا ما، وتريزيجه أيضًا، ولو ركزنا على اللاعبين المصريين فهم لديهم إمكانات عالية".