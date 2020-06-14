شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: الأهلي سيواجه أزمة كبيرة فى دوري الأبطال حال رحيل فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبد العال، نجم الزمالك السابق، أن مسؤولي القلعة البيضاء نجحوا فى تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، عكس النادي الأهلي مع السويسري رينيه فايلر. Advertisements وقال عبد العال فى تصريحات تلفزيونية: "مبروك لجماهير الزمالك تجديد عقد كارتيرون، والأهلي سيواجه أزمة كبيرة فى دوري أبطال أفريقيا حال رحيل فايلر". وأضاف: "من حق جمهور نادي الزمالك أن يفرح بسبب الاستقرار الفني، وهذا يحسب لمرتضي منصور، وسيصب فى مصلحة القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة".

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