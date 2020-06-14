شكرا لقرائتكم بيراميدز يعين طبيب خاص لمتابعة اللاعبين في التدريبات بشأن أعراض كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن نادي بيراميدز قرر تعيين طبيب خاص من أجل متابعة اللاعبين خلال التدريبات للتأكد من عدم ظهور أعراض فيروس كورونا.
وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات تلفزيونية: "الطبيب الذي تعاقد معه بيراميدز جاء لمتابعة أي لاعب في الفترة المقبلة في ظل اقتراب عودة الأندية إلى تدريباتها مرة أخري بعد فترة توقف بسبب انتشار فيروس كورونا.
وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن عن عودة الأندية إلي تدريباتها مطلع يوليو المقبل.
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