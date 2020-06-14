شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: كارتيرون لم يطلب عودة أحمد فتوح ويرفض التفريط بالعناصر الأساسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن الفرنسي كارتيرون لم يطلب عودة أحمد فتوح إلى الفريق فور انتهاء اعارته و سنعلن عن الصفقات الجديدة في الوقت المناسب.

وأضاف المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، في اتصال هاتفى مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج ملعب on time sport، على قناة on time sport، كارتيرون يرفض التفريط في العناصر الأساسية لفريق ويميل إلى الاستقرار والتغير سيكون في لاعب أو اثنين في الراحلين والقادمين على حد سواء.

وتابع أمير مرتضى : "كارتيرون رفض التفريط في اى لاعب من العناصر الأساسية للفريق، وعقد كارتيرون لا يتضمن بنودا مبالغ فيها وجدد لمدة سنة بزيادة 20 %".

وقال إن كارتيرون مدرب الفريق متعجب من عدم حسم مصير الدوري حتى الان ويري استحالة استكمال مؤكدا انه يري عدم أحقيته في الحصول على راتبه كاملا بسبب توقف النشاط وعقد كارتيرون لا يتضمن بنودا مبالغ فيها وجدد لمدة سنة بزيادة 20 %

وتابع أمير مرتضى , المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أنهينا الاتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على كافة احتياجاته الموسم المقبل، ورغبة الزمالك في استمرار الاستقرار الفني وراء تمديد عقد كارتيرون ، الذى أبدي مروانة من البداية ولم يوجد أي صعوبة في المفاوضات وحديثنا كان حول الصفقات والموسم القادم .

وواصل أمير مرتضي قائلا: لا صحة لما تردد بشأن رغبة كارتيرون في تأجيل تمديد عقده بالعكس الزمالك سبب التأخير ، مؤكدا أن الزمالك أجل تمديد عقد كارتيرون واجتمع معه 3 او 4 مرات في الفترة الماضية .

وأكد امير ، تنازل باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق عن نصف راتب 4 أشهر بسبب فيروس كورونا والظروف الصعبة التي يمر بها النادي قائلا كارتيرون وافق على تخفيض 50% من رواتب أشهر فبراير ومارس وأبريل ومايو بسبب جائحة كورونا.

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، مفاجأة، أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض تنازل عن 50% من راتبه لصالح نادى الزمالك بسبب توقف النشاط الكروى، ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث تعطل النشاط الكروى فى مصر تجنبا لذلك الفيروس. ووقع الفرنسى باتريس كارتيرون، اليوم، السبت، على عقود تجديد تعاقده مع النادى الأبيض فى منزل مرتضى منصور، رئيس قلعة ميت عقبة، فى حضور أمير مرتضى المشرف على الكرة، تنفيذاً للاتفاق الذى أبرمه المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك بشأن تجديده تعاقده، ورحب مرتضى منصور بالمدرب الفرنسى فى منزله، ثم عقدت جلسة التوقيع التى حضرها أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى عضوى مجلس الإدارة وفاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق ويحيى على وكيل المدرب، ليتم الانتهاء من التجديد للمدرب الفرنسى بصورة رسمية ليستمر فى قيادة الفريق الأبيض حتى نهاية الموسم المقبل. وجاء العقد الجديد للمدرب الفرنسى بعد دراسة كبيرة من جانب أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء، لكافة الأمور والتفاصيل التى تخص الفترة الحالية حيث كانت الأزمة فى تاريخ نهاية العقد الحالى وبداية العقد الجديد لذا حرص أمير مرتضى على التدقيق فى كافة التفاصيل قبل توقيع المدرب الفرنسى على العقد الجديد للزمالك الذى يمتد إلى نهاية الموسم المقبل. Advertisements

قال أمير مرتضى , المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أنهينا الاتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على كافة احتياجاته الموسم المقبل.

وأضاف المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، في اتصال هاتفى مع الاعلامى سيف زاهر في برنامج ملعب on time sport، على قناة on time sport، رغبة الزمالك في استمرار الاستقرار الفني وراء تمديد عقد كارتيرون ، الذى أبدي مروانة من البداية ولم يوجد أي صعوبة في المفاوضات وحديثنا كان حول الصفقات والموسم القادم .

وواصل أمير مرتضي قائلا: لا صحة لما تردد بشأن رغبة كارتيرون في تأجيل تمديد عقده بالعكس الزمالك سبب التأخير ، مؤكدا أن الزمالك أجل تمديد عقد كارتيرون واجتمع معه 3 او 4 مرات في الفترة الماضية .

وأكد امير ، تنازل باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق عن نصف راتب 4 أشهر بسبب فيروس كورونا والظروف الصعبة التي يمر بها النادي قائلا كارتيرون وافق على تخفيض 50% من رواتب أشهر فبراير ومارس وأبريل ومايو بسبب جائحة كورونا.