شكرا لقرائتكم ضياء السيد يوضح سبب عدم تجديد "فايلر" للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد ضياء السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن ظروف فيروس كورونا تسببت فى عدم تجديد السويسري رينيه فايلر، مع القلعة الحمراء حتى الوقت الحالي.
وقال السيد فى تصريحات تلفزيونية: "ألتمس العذر لفايلر لعدم التجديد بسبب غموض عودة بطولة الدوري حتي هذه اللحظة، فهو يرغب فى البقاء ولكن الأمور ضبابية على الجميع".
وأضاف: "فايلر يملك العديد من العروض، وتأجيل التجديد أفضل حل فى الوقت الحالي، من أجل وضوح رؤية النشاط الرياضي".
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