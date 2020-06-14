شكرا لقرائتكم ضياء السيد يوضح سبب عدم تجديد "فايلر" للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ضياء السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن ظروف فيروس كورونا تسببت فى عدم تجديد السويسري رينيه فايلر، مع القلعة الحمراء حتى الوقت الحالي.

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وقال السيد فى تصريحات تلفزيونية: "ألتمس العذر لفايلر لعدم التجديد بسبب غموض عودة بطولة الدوري حتي هذه اللحظة، فهو يرغب فى البقاء ولكن الأمور ضبابية على الجميع".

وأضاف: "فايلر يملك العديد من العروض، وتأجيل التجديد أفضل حل فى الوقت الحالي، من أجل وضوح رؤية النشاط الرياضي".